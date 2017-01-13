13.01.2017 (08:25)

В Подмосковье стартовал отборочный этап международного конкурса «Суворовский натиск»

В соединениях и воинских частях танкового объединения Западного военного округа (ЗВО), дислоцированных в Московской области, стартовал отборочный этап конкурса Армейских международных игр «Суворовский натиск» среди экипажей боевых машин пехоты БМП-2.

На полигоне «Алабино» участникам этапа предстоит во время прохождения трассы с препятствиями поразить легкобронированные машины условного противника, низколетящий вертолет и противотанковый расчет.

Более 30 экипажей, среди которых военнослужащие по призыву и по контракту от Первой танковой армии, поборются за право участвовать в международном этапе соревнований, который пройдёт летом текущего года в Китае. Для этого потребуется стать победителем также в окружных всеармейских соревнованиях.

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