13.01.2017 (06:05)

В Новосибирске прошла торжественная церемония передачи новейших ЗРПК «Панцирь-С1» личному составу соединения ПВО ЦВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player 10" В Новосибирске прошла торжественная церемония передачи новейших ЗРПК «Панцирь-С1» личному составу соединения ПВО ЦВО

В Новосибирске прошла торжественная церемония передачи новейших зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» личному составу соединения ПВО Центрального военного округа (ЦВО).

Расчеты комплексов заступили на боевое дежурство по защите важных военных и промышленных объектов в зоне ответственности ЦВО и усилили систему противовоздушной обороны Западной Сибири.

В середине декабря зенитчики успешно завершили программу контрольных стрельб на полигоне Ашулук в Астраханской области. Военнослужащие заблаговременно прошли обучение в учебном центре зенитных ракетных войск в Ленинградской области.

ЗРПК «Панцирь-С1» предназначен для ближнего прикрытия от всех средств воздушного нападения в сложной радиоэлектронной обстановке при любых погодных условиях. Современное ракетно-пушечное вооружение обеспечивает поражение всех типов пилотируемых и беспилотных целей.

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