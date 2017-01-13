13.01.2017 (06:05)
В Новосибирске прошла торжественная церемония передачи новейших ЗРПК «Панцирь-С1» личному составу соединения ПВО ЦВО
В Новосибирске прошла торжественная церемония передачи новейших зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» личному составу соединения ПВО Центрального военного округа (ЦВО).
Расчеты комплексов заступили на боевое дежурство по защите важных военных и промышленных объектов в зоне ответственности ЦВО и усилили систему противовоздушной обороны Западной Сибири.
В середине декабря зенитчики успешно завершили программу контрольных стрельб на полигоне Ашулук в Астраханской области. Военнослужащие заблаговременно прошли обучение в учебном центре зенитных ракетных войск в Ленинградской области.
ЗРПК «Панцирь-С1» предназначен для ближнего прикрытия от всех средств воздушного нападения в сложной радиоэлектронной обстановке при любых погодных условиях. Современное ракетно-пушечное вооружение обеспечивает поражение всех типов пилотируемых и беспилотных целей.