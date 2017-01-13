13.01.2017 (02:19)

Военнослужащие Тульского парашютно-десантного полка приступили к выполнению основного этапа показного двухстороннего ротно-тактического учения с десантированием и боевой стрельбой

Учения проводятся в 4 этапа на территории двух субъектов страны - Тульской и Рязанской областей. Руководит маневрами десанта командир полка полковник Андрей Сухомлинов.

Всего в учениях задействовано более 250 человек личного состава и около 40 единиц военной техники, в том числе и артиллерии (самоходные установки 2С-9 "Нона").

В ходе первого этапа участники учений отработали мероприятия по приведение в высшую степень боевой готовности в пункте постоянной дислокации, после чего комбинированным способом совершили марш в заданный район (полигон «Дубровичи») общей протяженностью более 250 км.

В настоящее время в рамках проведения практического розыгрыша, десантники отработали учебно-боевые задачи по обнаружению и уничтожению пункта управления условного противника в районе деревни Новики, затем приступили к совершению маневра в вновь назначенный район.

Во время совершения маневра гвардейцы отработали практические навыки по преодолению загрязненных участков местности, отразили несколько засад условного противника, обнаружили и уничтожили "вражеские" склады материально-технического обеспечения.

На завершающей этапе учений десантники проведут этап боевой стрельбы изо всех видов штатного вооружения и военной техники в дневное и ночное время. Кроме этого, обе стороны в рамках учений на практике отработают свои профессиональные навыки при ведении как оборонительного действий, так и в наступлении.

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