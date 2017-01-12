12.01.2017 (21:00)

В Минобороны России состоялись консультации делегаций Вооруженных Сил Российской Федерации и вооруженных сил Турецкой Республики

12 января в Минобороны России состоялись консультации делегаций Вооруженных Сил Российской Федерации и вооруженных сил Турецкой Республики, посвященные вопросам российско-турецкого взаимодействия в борьбе с ИГИЛ в Сирии.

В ходе консультаций сторонами был подписан Меморандум между Министерством обороны Российской Федерации и Генеральным штабом Вооруженных Сил Турецкой Республики о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирийской Арабской Республике.

Документ определяет механизмы координации и взаимодействия авиации ВКС России и ВВС Турции при нанесении ударов по объектам террористов, а также порядок действий сторон по предотвращению инцидентов при нахождении самолетов и беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Сирии.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице