12.01.2017 (21:00)
В Минобороны России состоялись консультации делегаций Вооруженных Сил Российской Федерации и вооруженных сил Турецкой Республики
12 января в Минобороны России состоялись консультации делегаций Вооруженных Сил Российской Федерации и вооруженных сил Турецкой Республики, посвященные вопросам российско-турецкого взаимодействия в борьбе с ИГИЛ в Сирии.
В ходе консультаций сторонами был подписан Меморандум между Министерством обороны Российской Федерации и Генеральным штабом Вооруженных Сил Турецкой Республики о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирийской Арабской Республике.
Документ определяет механизмы координации и взаимодействия авиации ВКС России и ВВС Турции при нанесении ударов по объектам террористов, а также порядок действий сторон по предотвращению инцидентов при нахождении самолетов и беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Сирии.