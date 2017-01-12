Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte
Новости Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

12.01.2017 (21:00)

В Минобороны России состоялись консультации делегаций Вооруженных Сил Российской Федерации и вооруженных сил Турецкой Республики

12 января в Минобороны России состоялись консультации делегаций Вооруженных Сил Российской Федерации и вооруженных сил Турецкой Республики, посвященные вопросам российско-турецкого взаимодействия в борьбе с ИГИЛ в Сирии.

В ходе консультаций сторонами был подписан Меморандум между Министерством обороны Российской Федерации и Генеральным штабом Вооруженных Сил Турецкой Республики о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирийской Арабской Республике.

Документ определяет механизмы координации и взаимодействия авиации ВКС России и ВВС Турции при нанесении ударов по объектам террористов, а также порядок действий сторон по предотвращению инцидентов при нахождении самолетов и беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Сирии.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Международная деятельность
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false