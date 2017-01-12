12.01.2017 (18:01)

Летчики армейской авиации ЦВО выполняют учебно-тренировочные полеты в условиях низких температур на Южном Урале



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player 10" Летчики армейской авиации ЦВО выполняют учебно-тренировочные полеты в условиях низких температур на Южном Урале

Летчики армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) выполняют учебно-тренировочные полеты в условиях 30-градусных морозов, установившихся на Южном Урале.

Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8, базирующихся на аэродроме в Челябинской области, отрабатывают в воздухе действия по разведке районов и прикрытию военных объектов. Задача летчиков и инженерно-технических подразделений при управлении и подготовке авиации осложняется низкими температурами и порывистым ветром.

Также вертолетчики отрабатывают взлет и посадку на необорудованные площадки приземления в условиях образования снежного вихря, выполняют упражнения на проверку групповой слаженности.

В полётах принимают участие более 50 военнослужащих, задействовано 10 единиц авиационной техники.

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