12.01.2017 (18:01)
Летчики армейской авиации ЦВО выполняют учебно-тренировочные полеты в условиях низких температур на Южном Урале
Летчики армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) выполняют учебно-тренировочные полеты в условиях 30-градусных морозов, установившихся на Южном Урале.
Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8, базирующихся на аэродроме в Челябинской области, отрабатывают в воздухе действия по разведке районов и прикрытию военных объектов. Задача летчиков и инженерно-технических подразделений при управлении и подготовке авиации осложняется низкими температурами и порывистым ветром.
Также вертолетчики отрабатывают взлет и посадку на необорудованные площадки приземления в условиях образования снежного вихря, выполняют упражнения на проверку групповой слаженности.
В полётах принимают участие более 50 военнослужащих, задействовано 10 единиц авиационной техники.