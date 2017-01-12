12.01.2017 (17:30)

Экипажи воссозданной 90-й танковой дивизии ЦВО начали подготовку к танковому биатлону

Боевые экипажи легендарной 90-й танковой дивизии Центрального военного округа, воссозданной в декабре прошлого года, приступили к тренировкам в рамках подготовки к всеармейским соревнованиям по танковому биатлону.

В настоящее время они проходят на Чебаркульском полигоне в Челябинской области. Особое внимание танкисты уделяют огневой подготовке и скоростному преодолению препятствий в виде эскарпов, траншей, рвов, колейных мостов, косогоров и минно-взрывных заграждений.

90-я гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия сформирована 1 декабря 2016 года в составе войск Центрального военного округа с дислокацией её подразделений в Челябинской и Свердловской областях.

Решением командующего войсками ЦВО в целях сохранения боевых традиций и увековечивания памяти о героическом подвиге 30-го Уральского Добровольческого танкового корпуса, также известного как «корпус черных ножей» (танкистам этого соединения выдавались боевые ножи с клинком черного цвета), танковому батальону мотострелкового полка дивизии присвоено почетное наименование «Уральский танковый батальон». Он будет формироваться на конкурсной основе из числа военнослужащих, призванных из Свердловской области.

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