12.01.2017 (17:19)
Состоялась тренировка экипажей транспортной и армейской авиации ЗВО по переброске войск на большие расстояния
Состоялась тренировка экипажей транспортных самолетов Ан-12, Ан-26, вертолетов Ми-8, Ми-26 и мотострелковых подразделений Западного военного округа (ЗВО) по переброске войск на большие расстояния. Мероприятие прошло в рамках оперативно-мобилизационного сбора с руководящим составом ЗВО.
На этапе практических действий военнослужащие отработали ускоренную погрузку вооружения, военной техники и запасов материальных средств на авиационный транспорт и совершили перелет на один из оперативных аэродромов в Ленинградской области.
Тренировки проходят в целях повышения мобильности мотострелковых подразделений и готовности их выполнять поставленные задачи на незнакомых полигонах.
Организационно-мобилизационный сбор с руководящим составом ЗВО проходит под руководством начальника штаба округа генерал-лейтенанта Виктора Астапова. В мероприятии принимают участие более 160 генералов, адмиралов и офицеров управления ЗВО, Балтийского флота, объединений, соединений и воинских частей округа.