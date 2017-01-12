Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte
Новости Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

12.01.2017 (17:19)

Состоялась тренировка экипажей транспортной и армейской авиации ЗВО по переброске войск на большие расстояния

Состоялась тренировка экипажей транспортных самолетов Ан-12, Ан-26, вертолетов Ми-8, Ми-26 и мотострелковых подразделений Западного военного округа (ЗВО) по переброске войск на большие расстояния. Мероприятие прошло в рамках оперативно-мобилизационного сбора с руководящим составом ЗВО.

На этапе практических действий военнослужащие отработали ускоренную погрузку вооружения, военной техники и запасов материальных средств на авиационный транспорт и совершили перелет на один из оперативных аэродромов в Ленинградской области.

Тренировки проходят в целях повышения мобильности мотострелковых подразделений и готовности их выполнять поставленные задачи на незнакомых полигонах.

Организационно-мобилизационный сбор с руководящим составом ЗВО проходит под руководством начальника штаба округа генерал-лейтенанта Виктора Астапова. В мероприятии принимают участие более 160 генералов, адмиралов и офицеров управления ЗВО, Балтийского флота, объединений, соединений и воинских частей округа.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false