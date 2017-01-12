12.01.2017 (16:24)
В 2016 году зенитчики российской военной базы в Абхазии приняли участие в более 60 тактических учениях и тренировках
В 2016 учебном году зенитчики российской военной базы в Абхазии приняли участие в более 60 тактических учениях и тренировках по управлению огнем, в том числе, с боевыми стрельбами на полигонах в Астраханской области и Краснодарском крае.
В ходе учений и тренировок зенитчики обнаружили и поразили около 1 тыс. воздушных мишеней, имитирующих беспилотные и пилотируемые летательные аппараты, авиационные ракеты.
Поражение средств воздушного нападения условного противника осуществлялось как электронными, так и реальными боевыми пусками ракет.
Особым эпизодом боевой подготовки военнослужащих являются учебные противовоздушные бои, в которых роль условного противника выполняла авиагруппа штурмовиков Су-25 и истребителей МиГ-29.
В ходе учебных боев расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Оса-АКМ», «Стрела-10» и переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» отработали задачи по поражению воздушных целей в различных диапазонах высот в условиях радиоэлектронных помех.
По результатам проведенных тактических учений с выполнением боевых стрельб подразделения ПВО российской военной базы были положительно оценены специальной комиссией штаба ЮВО.