10.01.2017 (16:12)

В соединениях и воинских частях на Урале усилены меры безопасности в связи с сильными морозами

В соединениях и воинских частях Центрального военного округа, дислоцированных на Урале, усилены меры безопасности в связи с морозами, установившимися в регионе.

На полигонах, в парках боевых машин развернуто более 100 пунктов обогрева личного состава, организованы выдача промежуточного питания: бутербродов, карамели и горячего чая. Для поддержания иммунитета в солдатское меню включены витаминные соки и салаты, сало, а также богатые фитонцидами лук и чеснок.

По прогнозу военных метеорологов, сильные морозы сохранятся на Урале до конца недели. В ряде районов Свердловской области и Пермского края температура воздуха опустится до минус 29—35 градусов.

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