12.01.2017 (15:55)

Летчики-штурмовики ЮВО отрабатывают фигуры высшего пилотажа в небе над Кубанью

Экипажи современных штурмовиков Су-25СМ авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Краснодарском крае, приступили к практическим полетам.

В мероприятиях летной подготовки принимают участие более 100 военнослужащих летного и технического состава, а также наземных обеспечивающих служб, задействовано около 20 самолетов.

Летчики совершенствуют навыки пилотирования штурмовиков в горной местности в сложных метеорологических условиях, а также ночью, на скоростях от 300 до 800 км/час и высотах от 1,5 до 3 тыс. м.

Экипажам предстоит отработать элементы сложного пилотажа, в частности, вертикальные, горизонтальные и косые «бочки», боевой разворот, «петлю Нестерова» и др., а также выполнить пуски управляемых ракет и сброс корректируемых авиабомб по позициям условного противника на одном из авиационных полигонов на Кубани.

Всего в наступившем году пилоты Су-25СМ совершат свыше 1,5 тыс. вылетов с практическим применением штатного вооружения.

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