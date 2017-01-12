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12.01.2017 (15:06)

Танкисты российской военной базы в Армении совершенствуют боевое мастерство на высокогорном полигоне

На высокогорном полигоне  Алагяз началась практическая подготовка танковых экипажей российской военной базы, дислоцированной в Республике Армения, к  отборочному этапу Армейских международных игр-2017  по танковому биатлону.

Полевые занятия продлятся две недели, в них принимают участие более 100 военнослужащих, задействовано до 30 единиц вооружения и военной техники, в том числе модернизированные танки Т-72Б.

Танкисты отрабатывают  вопросы выбора и занятия огневых позиций в опорных пунктах, организации системы огня, уничтожения бронетехники и живой силы условного противника.

Экипажи на высоте более 2 тыс. метров над уровнем выполняют упражнения учебных стрельб штатным снарядом, а также по вождению танков на пересеченной местности.

Отработка подготовительных элементов к отборочному этапу конкурса пройдет в феврале, а сами состязания между танковыми экипажами соединения состоятся в марте.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
ВВТ , Танковые войска , Южный военный округ , Армения
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