12.01.2017 (14:38)

В наступившем году в войска ЮВО поступит около 1,8 тыс. современных образцов вооружения и военной техники

В 2017 году в войска Южного военного округа (ЮВО) запланирована поставка около 1800 единиц новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники (ВВТ), в том числе, зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» и «ТунгускаМ», самолетов Су-25 СМ, Су-24М, вертолетов Ми-26, Ка-27М, радиолокационных станций и комплексов «Зоопарк-1М», «Аистёнок», морского тральщика «Георгий Курбатов», морского буксира «Сергей Балк», судов и катеров обеспечения.

В 2016 году соединения и воинские части военного округа приняли свыше 1700 единиц новых и модернизированных образцов ВВТ, в том числе вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор», Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник», самолетов Су-25СМ, Су-30СМ, Су-34, фрегатов «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», патрульных катеров типа «Раптор», танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-3 и бронетранспортеров БТР-82А.

До конца 2020 года планируется довести долю современных образцов всех видов вооружения и военной техники по сухопутной, морской и авиационной составляющей в войсках ЮВО до 70 процентов, а по некоторым образцам и до 100 процентов.

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