12.01.2017 (14:15)

Суда вспомогательного флота ТОФ приступили к обколке льда в пунктах базирования кораблей и подводных лодок на Камчатке

На Камчатке для устранения сложной ледовой обстановки суда вспомогательного флота Тихоокеанского флота (ТОФ) приступили к обколке льда в пунктах базирования кораблей и подводных лодок группировки войск и сил на северо-востоке России.

Задачи по обколке льда в Авачинской губе и бухте Крашенинникова были поставлены рейдовым буксирам нового поколения РБ-406, РБ-407. Благодаря маневренным качествам и большим техническим возможностям они способны ломать лёд до 50 сантиметров практически до борта корабля и выполнять безопасное маневрирование.

Планируется, что в целях обеспечения безопасности стоянки кораблей и подводных лодок на Камчатке до конца зимнего периода буксирам вспомогательного флота ТОФ предстоит выполнить более 100 выходов.

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