12.01.2017 (13:43)

Морские пехотинцы БФ выполнили боевые стрельбы из стрелкового оружия и вооружения бронетранспортеров

Военнослужащие соединения морской пехоты береговых войск Балтийского флота (БФ) отработали ряд учебно-боевых задач на полигоне Хмелевка.

В ходе проведения занятий по боевой подготовке «черные береты» выполнили боевые стрельбы по различным типам мишеней из автоматов и пулемётов, снайперских винтовок, подствольных и ручных противотанковых гранатомётов, а также из вооружения бронетранспортеров БТР-82А.

Кроме того, на полигоне Хмелевка морские пехотинцы в составе подразделений отработали действия в наступлении и обороне, выполнили задачи по преодолению минно-взрывных заграждений и эвакуацию условно раненых с поля боя. Венцом комплексного занятия стали преодоление психологической полосы препятствий и учение по захвату зданий жилого квартала.

В общей сложности в плановом мероприятии боевой подготовки принимали участие более 100 военнослужащих, было задействовано свыше 15 единиц военной и специальной техники.

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