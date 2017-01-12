12.01.2017 (13:21)

Министр обороны России провел установочную лекцию курса «Армия и общество»

Сегодня Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу выступил с установочной лекцией «Актуальные вопросы военного строительства. Современность и перспективы» перед слушателями курса «Армия и общество», предназначенного для офицеров, чиновников и представителей общественности.

«Задача данного проекта – анализ современных технологий взаимодействия с обществом, органами власти, средствами массовой информации, а также изучение опыта публичных выступлений и противодействия методам «цветных революций», – сказал глава военного ведомства.

Он сообщил, что базовой площадкой курса станет Военная академия Генерального штаба. Среди участников – руководящий состав Минобороны, слушатели военных академий, представители органов власти, политологи, ведущие эксперты в области СМИ, общественные деятели.

«Курс предназначен для высших и старших офицеров Вооружённых Сил, сотрудников министерств и ведомств Российской Федерации. В современных условиях всесторонняя государственная и общественная поддержка становится непременным условием успешного выполнения задач, возложенных на Вооружённые Силы», – пояснил генерал армии Сергей Шойгу.

Читая лекцию, Министр обороны заявил, что главная цель российского военного ведомства – сохранить и поддерживать достигнутый уровень военной безопасности Российской Федерации.

«При этом мы не намерены втягиваться в новую гонку вооружений» – подчеркнул Министр обороны.

По его оценке, важнейшим условием обеспечения боеспособности Вооруженных Сил является готовность личного состава выполнять поставленные задачи в сложной обстановке. «Это во многом зависит от заботы о военнослужащих со стороны государства», – отметил генерал армии Сергей Шойгу.

«В Министерстве обороны продолжается работа по разрешению жилищных проблем военнослужащих. Обязательства по обеспечению жильем с 2012 года по настоящее время исполнены в отношении почти 346 тыс. семей военнослужащих», – проинформировал глава военного ведомства.

«Сформированная в настоящее время система жилищного обеспечения позволяет Министерству обороны предоставлять военнослужащим жилье в плановом порядке», – сказал Министр обороны.

Перейдя к оценке военно-политической обстановки в мире, глава военного ведомства заявил, что конкуренция за мировое лидерство и обладание ресурсами обостряется, при этом международные организации неустойчивы.

«Ситуация в мире становится всё более запутанной. Обостряется конкуренция за мировое лидерство и обладание ресурсами. Среди ведущих стран отсутствует единое видение мироустройства», – сказал генерал армии Сергей Шойгу.

При этом, отметил Министр обороны, неустойчиво функционируют международные организации, а серьезным фактором являются угрозы терроризма.

«Наблюдается возрастание роли военной силы как инструмента реализации интересов государств и ослабление институтов обеспечения глобальной безопасности», – добавил глава военного ведомства.

По его словам, Запад по-прежнему не желает учитывать жизненно важные интересы России и рассматривает укрепление российского влияния на постсоветском пространстве как угрозу национальной и коалиционной безопасности.

«В этих условиях необходимо дальнейшее объединение усилий различных институтов государства, в том числе общественных, по развитию военной организации Российской Федерации», – подчеркнул генерал армии Сергей Шойгу.

Министр обороны заявил, что развитие военной организации России должно идти с учётом возможного обострения международной обстановки.

«Сегодняшнее состояние военной организации государства соответствует предъявляемым требованиям. Её развитие должно идти с учётом возможного обострения международной обстановки и непрерывного совершенствования систем вооружённой борьбы зарубежных государств», – сказал глава военного ведомств.

Исходя из этого, планируются направления строительства Вооружённых Сил – основного силового компонента военной организации, отметил генерал армии Сергей Шойгу. При этом Минобороны осуществляет координирующую роль в организации межведомственного взаимодействия при решении задач в области обороны.

«Для осуществления комплексного мониторинга, анализа военно-политической и стратегической обстановки в реальном масштабе времени, а также для оперативного принятия решений по управлению военной организацией страны создан и функционирует Национальный центр управления обороной РФ», – напомнил Министр обороны.

Он заявил, что в 2016 году продолжилось сбалансированное развитие видов и родов войск Вооруженных Сил России. При этом, как отметил глава военного ведомства, безусловным приоритетом для Минобороны остается развитие Стратегических ядерных сил (СЯС), которые обеспечивают гарантированное сдерживание агрессии против России и ее союзников.

«В настоящее время идет масштабное оснащение Ракетных войск стратегического назначения и морских сил ядерного сдерживания современными ракетными комплексами стратегического назначения, осуществляется модернизация самолетов дальней авиации. Это позволит к 2021 году довести их оснащенность современными образцами вооружения до 72%, что обеспечит поддержание потенциала ядерного сдерживания на требуемом уровне», – рассказал генерал армии Сергей Шойгу.

В перспективе, продолжил Министр обороны, возможен постепенный перенос сдерживающего фактора из ядерной в неядерную плоскость, что должно снизить уровень международной напряженности, укрепить меры доверии.

«В первую очередь это будет достигнуто за счет высокоточных средств поражения. К 2021 году более чем в 4 раза планируется повысить боевые возможности отечественных стратегических неядерных сил, что даст возможность в полной мере решать задачи неядерного сдерживания», – сказал глава военного ведомства.

По его оценке, важную роль в обеспечении военной безопасности государства по-прежнему будут решать силы общего назначения, на долю которых приходится основной объем задач, решаемых как в мирное, так и в военное время в ходе локализации и прекращения вооруженных конфликтов, а также борьбы с международным терроризмом.

Министр обороны заявил, что к 2021 году обеспеченность Сухопутных войск и Воздушно-десантных войск (ВДВ) современным вооружением составит не менее 70%.

«Для поддержания боевых возможностей Сухопутных войск завершено формирование ряда общевойсковых соединений. Наращиваются мобильность и ударные возможности ВДВ», – сообщил генерал армии Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что в результате проводимых мероприятий соединения и воинские части Сухопутных войск и ВДВ будут обладать достаточным боевым потенциалом для гарантированного выполнения задач как самостоятельно, так и в составе межвидовых группировок войск и сил.

Глава военного ведомства также отметил, что поступление на вооружение Воздушно-космических сил (ВКС) перспективных авиационных комплексов заметно повысит их огневые возможности.

«Перевооружение ВКС на перспективные боевые авиационные комплексы повысит их огневые возможности по уничтожению крылатых ракет в 1,5 раза. Наращивание радиолокационного поля позволит гарантированно обнаруживать различные типы воздушных целей», – сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Министр обороны сообщил, что в состав Военно-Морского Флота (ВМФ) России поступают современные многоцелевые надводные корабли и подводные лодки, оснащенные крылатыми ракетами.

«К 2021 году силы флота составят основу группировки носителей высокоточного оружия большой дальности», – заявил глава военного ведомства.

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