12.01.2017 (13:08)

Объявлен предварительный состав сборной команды Вооруженных Сил России по шорт-треку на III зимние Всемирные военные игры в Сочи

Соревнования по шорт-треку на III зимних Всемирных военных играх пройдут в Сочи в Ледовом дворце «Айсберг» с 24 по 26 февраля. Лучшие спортсмены ЦСКА готовятся к этим стартам дистанционно, представляя честь России на международных соревнованиях: чемпионате Европы и этапах Кубка мира.

Армейцы традиционно составляют костяк сборной России по шорт-треку. Так, в состав национальной команды, которая примет участие в чемпионате Европы в Турине (Италия) с 13 по 15 января, вошли шесть представителей ЦСКАК: шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан, олимпийский чемпион лейтенант Руслан Захаров, рядовой Денис Айрапетян, младший сержант Евгения Захарова, рядовой Софья Просвирнова и Екатерина Константинова.

Перед III зимними Всемирными военными играми сильнейшие мастера шорт-трека также выступят на пятом этапе Кубка мира (3-5 февраля) в Дрездене (Германия), и финальном этапе в Минске (10-12 февраля).

По регламенту, в состав каждой команды по шорт-треку, которая примет участие в III зимних Всемирных военных играх, войдет восемь спортсменов (четыре мужчины и четыре женщины).

Главный тренер и начальник команды ЦСКА по конькобежному спорту Юрий Муратов назвал список кандидатов на поездку в Сочи для участия в главных соревнованиях четырехлетия для военнослужащих.

Среди них олимпийский чемпион лейтенант Руслан Захаров, серебряный призер чемпионата мира лейтенант Вячеслав Кургинян, призер Универсиад прапорщик Эдуард Стрелков, рядовые Денис Айрапетян, Даниил Ейбог, Артем Деркач, а также призер чемпионата Европы прапорщик Ольга Белякова, младший сержант Евгения Захарова, рядовой Софья Просвирнова и Екатерина Константинова.

«Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан, представляющий ЦСКА, не примет участия во Всемирных военных играх в Сочи, так как не является военнослужащим. Уверен, что и без Виктора в нашей команде есть мастера, которые будут бороться за победу на соревнованиях», — прокомментировал Юрий Муратов.

По его словам, окончательный состав сборной по шорт-треку будет назван 19 февраля в Новогорске.

В Сочи команда отправится 22 февраля, за день до первого старта.

РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ШОРТ-ТРЕКУ НА III ЗИМНИХ ВСЕМИРНЫХ ВОЕННЫХ ИГРАХ (ВРЕМЯ – МСК.)

Ледовый дворец «Айсберг»

23 февраля (четверг)

10.00 — 14.00 Официальная тренировка

24 февраля (пятница)

16.00 — 18.00 Индивидуальный забег 500 метров. Мужчины и женщины

25 февраля (суббота)

18.30 — 21.00 Индивидуальный забег 1000 метров. Мужчины и женщины

26 февраля (воскресенье)

18.30 — 20.30 Смешанная эстафета 3000 метров. Мужчины и женщины

СПРАВОЧНО:

III зимние Всемирные военные игры пройдут с Сочи с 23 по 28 февраля 2017 года. Ожидается, что в ходе соревнований будет разыграно 44 комплекта наград в личных и командных соревнованиях. Спортивная программа состоит из 7 видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении, шорт-трек.

Церемония открытия Игр состоится 24 февраля.

Россия получила право проведения III зимних Всемирных военных игр в 2017 году на 70-й Генеральной ассамблее Международного совета военного спорта CISM, состоявшейся 22 мая 2015 года в Кувейте.

Зимние Всемирные военные игры имеют не такую долгую и богатую историю, как летние.

Впервые они прошли в 2010 году в итальянском Аосте, затем — через три года — в Анси (Франция), тогда в 8 видах спорта соперничали около 1000 атлетов из 40 стран.

На сегодняшний день Международный совет военного спорта (CISM) является крупнейшей спортивной организацией после Международного олимпийского комитета и Международной федерации студенческого спорта.



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