12.01.2017 (10:15)

В ЗВО проведена тренировку по ликвидации пожара на военном объекте

Сегодня в рамках оперативно-мобилизационного сбора руководящего состава Западного военного округа (ЗВО) прошла совместная тренировка по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на одном из военных объектов в Ленинградской области.

По её замыслу в парке боевых машин Сертоловского окружного учебного центра произошел крупный пожар. Военнослужащие совместно с пожарными МЧС в кратчайшие сроки эвакуировали боевые машины под наступлением огня, локализовали и полностью потушили возгорание.

Для усложнения задачи противопожарным расчетам вся техника была загружена условным боекомплектом.

Тренировка прошла в обстановке, максимально приближенной к реальной, с использование средств имитации возгорания и подрыва.

Оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава Западного военного округа проходит под руководством начальника штаба Западного военного округа генерал-лейтенанта Виктора Астапова.

В мероприятии принимают участие более 160 генералов, адмиралов и офицеров управления округа, Балтийского флота, объединений, соединений и воинских частей ЗВО.

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