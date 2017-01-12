12.01.2017 (09:41)
Летчики-истребители ВВО отработали перехват и уничтожение самолетов условного противника в небе Приморья
Летчики истребительного авиаполка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) выполнили первые в новом году полеты с отработкой тактики ведения воздушного боя.
Экипажи отработали комплекс различных элементов боевой подготовки в небе, особое внимание уделив технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах и в различное время суток.
При выполнении полетов экипажи Су-30М2 и Су-35С в ходе тактического противоборства поочередно решали задачи поиска, обнаружения и уничтожения самолетов условного противника.
Учебно-тренировочные полеты проходили над акваторией залива Петра Великого и с привязкой к местности над Амурским заливом. По материалам объективного контроля задачи по перехвату условных самолетов-нарушителей выполнены успешно.
Приморский истребительный авиационный полк в марте минувшего года был укомплектован многоцелевыми сверхманёвренными истребителями Су-35С поколения «4++».