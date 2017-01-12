12.01.2017 (09:33)

В ЗВО стартуют отборочные этапы международного конкурса «Снайперский рубеж»

В соединениях и воинских частях 1-й гвардейской танковой армии, дислоцированных в Московской и Нижегородской областях, проходят отборочные этапы конкурса Армейских международных игр 2017 года.

Военнослужащим предстоит продемонстрировать уровень своей профессиональной выучки в индивидуальном и парном зачетах, снайперской эстафете, включающей стрельбу из винтовки СВД, пистолета Макарова, метание гранаты, а также преодоление различных препятствий: рвов, проволочных заграждений, заборов, завалов и других.

Более 200 военнослужащих по призыву и контракту от объединения поборются за право участвовать в международном этапе соревнований, который пройдёт летом в Казахстане. Для этого потребуется стать победителем на окружных этапах состязаний.

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