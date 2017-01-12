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12.01.2017 (09:22)

Морские пехотинцы Северного флота выполняют ночные стрельбы из штатного оружия

На полигоне соединения морской пехоты сухопутных и береговых войск Северного флота проходят ночные занятия по огневой подготовке. Военнослужащие отрабатывают ведение огня из штатного стрелкового оружия: автоматов и пулеметов Калашникова, снайперских винтовок, а также ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7.

Ночные стрельбы являются обязательным элементом боевой подготовки военнослужащих сухопутных и береговых войск Северного флота. При их проведении особое внимание уделяется подготовке мишенных позиций, которые должны быть подсвечены. Также стрелки используют трассирующие боеприпасы для наблюдения за результатами стрельбы.

Первые в новом учебном году ночные стрельбы состоялись 1 декабря.

По итогам прошлого учебного года количество боевых стрельб отделений и взводов, ротных и батальонных тактических учений, а также стрельб из стрелкового оружия в сухопутных и береговых войсках Северного флота выросло более чем на 20 процентов. 

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Северный флот , Боевая подготовка
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