Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte
Новости Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

12.01.2017 (07:00)

К концу 2020 года войска ПВО Сухопутных войск будут перевооружены на новейшие зенитные ракетные комплексы

К концу 2020 года соединения, части и подразделения ПВО Сухопутных войск будут перевооружены на зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300В4 (дальнего действия), «Бук-М3» (средней дальности) и «Тор-М2» (малой дальности), зенитные артиллерийские комплексы и переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) нового поколения (ближнего действия).

Об этом сообщил начальник войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Александр Леонов.

В соответствии с указом Президента Российской Федерации доля  современных образцов техники войсковой ПВО, включенных в перечень приоритетных и определяющих облик перспективных систем вооружения, составит более 70%.

Наращивание боевого состава и комплектное перевооружение приведут к росту боевых возможностей войск ПВО СВ практически в два раза (в 1,8 раза), что значительно увеличит эффективность противовоздушной обороны.

В результате на всех стратегических направлениях будет создана надежная система ПВО для прикрытия не только группировок войск, но и важных государственных объектов в зонах ответственности.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Сухопутные войска , ПВО , Перевооружение
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false