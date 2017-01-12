12.01.2017 (07:00)

К концу 2020 года войска ПВО Сухопутных войск будут перевооружены на новейшие зенитные ракетные комплексы

К концу 2020 года соединения, части и подразделения ПВО Сухопутных войск будут перевооружены на зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300В4 (дальнего действия), «Бук-М3» (средней дальности) и «Тор-М2» (малой дальности), зенитные артиллерийские комплексы и переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) нового поколения (ближнего действия).

Об этом сообщил начальник войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Александр Леонов.

В соответствии с указом Президента Российской Федерации доля современных образцов техники войсковой ПВО, включенных в перечень приоритетных и определяющих облик перспективных систем вооружения, составит более 70%.

Наращивание боевого состава и комплектное перевооружение приведут к росту боевых возможностей войск ПВО СВ практически в два раза (в 1,8 раза), что значительно увеличит эффективность противовоздушной обороны.

В результате на всех стратегических направлениях будет создана надежная система ПВО для прикрытия не только группировок войск, но и важных государственных объектов в зонах ответственности.

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