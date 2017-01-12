12.01.2017 (00:05)

Около 30 пусковых установок ПГРК «Тополь» и «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования от Тверской до Иркутской областей

Данные тактические занятия проводятся круглосуточно, без ограничений, в том числе в суровых климатических и погодных условиях. Они позволят проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования.

В ходе занятия будут отработаны мероприятия по приведению частей и подразделений соединений в готовность к выводу в полевые районы, выходу ракетных дивизионов подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) на маршруты боевого патрулирования и несению боевого дежурства на полевых позициях в условиях, приближенных к боевым.

Особое внимание во время практических действий войск будет уделено вопросам противодействия воздушному и наземному (условному) противнику, отражения нападений диверсионно-разведывательных групп, сохранения боеспособности и выполнения боевых задач в сложных условиях обстановки. Одной из самых приоритетных задач станет отработка широкого перечня вопросов по поиску, блокированию и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований в ночное время.

Для ведения воздушной разведки будет применяться БПЛА.

К данным мероприятиям привлечено около 1000 новобранцев, освоивших программу общевойсковой подготовки.

В зимнем периоде обучения в РВСН запланировано проведение более 130 мероприятий боевой подготовки, в числе которых — тактические учения и занятия с ракетными полками и ракетными дивизионами, а также ряд командно-штабных учений с ракетными объединениями и соединениями под руководством командующего РВСН и командующих ракетными армиями.

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