11.01.2017 (19:25)

Армейские скалолазы готовятся к выступлению на III зимних Всемирных военных играх

С 16 по 31 января на базе конгрессно-выставочного центра парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» (Московская обл.) пройдут учебно-тренировочные сборы спортивной команды ЦСКА по скалолазанию.

«Мероприятия будут организованы на уникальном скалодроме, созданном специально для III зимних Всемирных военных игр в Сочи. Его высота 15 метров, ширина — 12, навис над основанием — 7, т.е. отклонение составляет порядка 30 градусов. Именно на этом скалодроме спортсменам предстоит отработать две дисциплины скалолазания из трех, представленных в программе Всемирных военных игр: «трудность» и «боулдеринг», — сообщил старший тренер ЦСКА по скалолазанию Дмитрий Бычков. — Скалодром с подобными характеристиками использовался на сентябрьском чемпионате мира 2016 года в Париже. На его установку требуется несколько дней, поэтому нам предстоит отработать скорость сборки и разборки скалодрома — это не менее важно, чем тренировки спортивной команды».

В сборах по спортивно-технической подготовке под руководством старшего тренера армейского Клуба — президента Федерации скалолазания России (ФСР) Дмитрия Бычкова примут участие 20 спортсменов ЦСКА, в том числе лидеры международного скалолазания: трехкратный чемпион мира (2007, 2011, 2012 гг.), чемпион Европы-2010 прапорщик Дмитрий Шарафутдинов, серебряный призер чемпионата мира-2012, победитель чемпионата мира среди военнослужащих-2016 (CISM) прапорщик Ольга Яковлева, чемпионка мира-2016, чемпионка Европы-2013 рядовой Анна Цыганова, чемпион мира среди юниоров и чемпион Европы среди студентов 2016 года рядовой Дмитрий Факирьянов.

Учебно-тренировочные сборы пройдут в соответствии с Планом физкультурных и спортивных мероприятий в Вооруженных Силах Российской Федерации на 2017 год в рамках подготовки сборных команд ВС РФ к III зимним Всемирным военным играм в Сочи.

Справочно:

III зимние Всемирные военные игры пройдут в Сочи с 23 по 28 февраля 2017 года. Ожидается, что в ходе состязаний будет разыграно 44 комплекта наград в личных и командных соревнованиях. Спортивная программа будет состоять из семи видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении, шорт-трек.

Церемония открытия Игр состоится 24 февраля.

Россия получила право проведения III зимних Всемирных военных игр в 2017 году на 70-й Генеральной ассамблее Международного совета военного спорта CISM, состоявшейся 22 мая 2015 года в Кувейте.

Зимние Всемирные военные игры имеют не такую долгую и богатую историю, как летние.

Первые зимние Игры прошли в 2010 году в итальянском Аосте, вторые — в 2013-м в Анси (Франция), тогда в 8 видах спорта соперничали около 1000 атлетов из 40 стран.

На сегодняшний день Международный совет военного спорта (CISM) является крупнейшей спортивной организацией после Международного олимпийского комитета и Международной федерации студенческого спорта.

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