11.01.2017 (18:54)

Министр обороны России и глава армии Ливии обсудили по видеосвязи борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке

Сегодня командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Белкасим Хафтар посетил тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», совершающий переход в основной пункт базирования в составе авианесущей группы Северного Флота.

На борту авианесущего крейсера командующего Ливийской национальной армией приветствовали старший на походе вице-адмирал В.Н. Соколов, командование и экипаж корабля.

После небольшой экскурсии по кораблю состоялась видеоконференция маршала Халифа Хафтара с Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу, в ходе которой были обсуждены актуальные вопросы борьбы с международными террористическими группировками на Ближнем Востоке.

В завершение визита на авианесущий крейсер российской стороной маршалу Халифу Хафтару была передана партия медицинских препаратов первой необходимости для ливийских военнослужащих и мирного населения.

6 января 2017 года, в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Министерство обороны России приступило к сокращению группировки Вооруженных Сил в Сирии.

Первыми зону конфликта покинули корабли авианесущей группы Северного флота с авианосцем «Адмирал Кузнецов» и тяжелым атомным ракетным крейсером «Петр Великий».

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