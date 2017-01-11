11.01.2017 (17:45)

В Калининградской области подведены итоги осенней призывной кампании

Муниципальными образованиями Калининградской области на 100% выполнено установленное задание на призыв граждан на военную службу, об этом в ходе видеоконференции по итогам осенней призывной кампании 2016 года сообщил исполняющий обязанности военного комиссара Калининградской области Александр Вальковец.

Всего осенью текущего года на призывные комиссии Калининградской области было вызвано более 3,5 тыс. человек. Около 16% граждан, вызванных на заседания комиссий, были освобождены от прохождения военной службы, 47% призывникам предоставлены отсрочки. Призвано на военную службу и отправлено в войска около 35% граждан, прибывших на заседания комиссий.

В общей сложности, для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации было отправлено более 1,3 тыс. жителей Калининграда и Калининградской области. Из них подавляющее большинство было отправлено служить в соединения и воинские части Балтийского флота, за исключением тех юношей, которые были распределены для прохождения службы в Президентский полк ФСО России, войска Национальной гвардии и Воздушно-космические силы России.

Из числа граждан, имеющих высшее образование, призывными комиссиями отправлены в войска более 250 человек, что составляет около 19% от общего числа призванных на службу жителей региона.

Состояние здоровья граждан, подлежащих призыву на военную службу, по сравнению с весенней призывной кампанией несколько улучшилось. Годными к военной службе без ограничения или с незначительными ограничениями признаны более 75% призывников.

В ходе призыва в войска направлено более 140 юношей, подготовленных по военно-учетным специальностям в региональном отделении ДОСААФ России, что составило 100% от установленного задания на отправку специалистов в войска.

В целях повышения авторитета военной службы администрациями муниципальных образований совместно с командованием Балтийского флота и военными комиссариатами были организованы молодежно-патриотические акции «День призывника». Они проводились в 19 воинских частях Балтийского флота, Воздушно-космических сил, а также на базе Балтийского военно-морского института имени Ф.Ф. Ушакова и Советской автомобильной школы ДОСААФ России. За 2016 год в данных мероприятиях приняли участие порядка 5 тыс. граждан, подлежащих призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации.

При отправке в войска 100% новобранцев были обеспечены банковскими картами, на которые впоследствии им будет перечисляться денежное довольствие.

Призывная кампания «Осень-2016», как и предыдущая, прошла открыто для постоянного общественного контроля и предполагала работу на постоянной основе в составе призывных комиссий представителей общественных организаций, сопровождение команд призывников родителями к местам службы.

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