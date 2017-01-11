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11.01.2017 (15:15)

Вертолётчики российской военной базы в Армении совершенствуют навыки пилотирования в сложных климатических условиях в горах

Экипажи армейской авиации российской военной базы в Армении приступили к одиночной подготовке и полетам в сложных климатических условиях.

На аэродроме Эребуни инструкторы обучают молодых летчиков пилотированию современных транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТ и Ми-24П в высокогорной и горно-скалистой местности в дневное и ночное время суток на высотах от 1,5 до 3 тыс. метров над уровнем моря.

В ходе обучения военнослужащие в течение месяца будут отрабатывать элементы простого пилотирования, взлет, висение, подлеты и перемещение у земли, вертикальное снижение, посадку, а также изучат маршруты полетов над незнакомой местностью, выполнят различные задачи и указания инструкторов.

Одной из важных особенностей в подготовке летчиков и борттехников является обучение вертолетовождению в условиях ограниченной видимости и в закрытой кабине по приборам с применением различных навигационных систем.

Перед началом полетов весь летный состав авиабазы прошел медицинскую комиссию для получения допуска.

Молодые пилоты армейской авиации после завершения начальной одиночной подготовки в середине февраля приступят к отработке простого и сложного пилотирования вертолетов Ми-8МТ и Ми-24П в горной местности в одиночном порядке и в составе звеньев.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Авиация , Вертолеты , Учения , Армения
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