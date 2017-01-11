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11.01.2017 (14:35)

Уникальный музей Липецкого авиацентра ВКС России пополнился новыми экспонатами

Музей 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России в Липецке пополнился новыми экспонатами, в частности, кабиной тренажера самолета МиГ-29, а также авиационными аварийно-спасательными средствами летного состава Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Помимо этого, открылась отдельная экспозиция, посвященная летчику Липецкого авиацентра Герою России подполковнику Олегу Пешкову.

Музей Липецкого авиацентра основан в 1980 г. С момента начала работы основой деятельности музея является военно-патриотическое воспитание личного состава частей авиационного центра ВКС, а также  молодёжи города и районов области.

Музей регулярно посещают делегации, прибывающие в Центр для ознакомления с его деятельностью, участники сборов, слушатели центральных офицерских курсов.

В минувшем году в  музее Липецкого авиацентра проведено 79 экскурсий,  его посетили около 2 тыс. человек, среди которых представители движения «Юнармия», школьники, участники сборов допризывной молодежи и др.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
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