11.01.2017 (13:05)

Около 5 тыс. военнослужащих российской военной базы в Абхазии прошли обучение на компьютерных тренажерах

С военнослужащими российской военной базы, дислоцированной в Республике Абхазия, в минувшем учебном году проводились интенсивные тренировки на современных компьютерных тренажерах.

В соединении развернуто около 10 разновидностей тренажеров, в том числе для обучения экипажей танков Т-90А, стрелков-зенитчиков переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла», гранатометчиков РПГ-7 и др.

Всего на компьютерных тренажерах прошли обучение около 5 тыс. военнослужащих. Программное обеспечение тренажеров формирует для военнослужащих виртуальную обстановку с учетом различного времени года и суток, состояния погодных условий, географических и климатических характеристик.

На мониторах для операторов ПЗРК отображаются траектория полета ракеты, движение наземных и воздушных целей, размеры которых изменяются пропорционально дальности, а также действующие на оператора помехи – засветка, звук, задымление и др.

Компьютерные комплексы для танкистов позволяют создавать реальную картину боя, одновременно показывая на различных дальностях до 15 различных мишеней, имитирующих танки, боевые машины пехоты, огневые средства и живую силу условного противника.

Благодаря применению современных тренажеров военнослужащие могут совершенствовать свою боевую выучку без расхода боеприпасов, моторесурсов и горюче-смазочных материалов.

Возможности тренажеров позволяют инструкторам в автоматическом режиме фиксировать ошибки обучаемых, корректировать их действия и моделировать обстановку.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице