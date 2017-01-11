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11.01.2017 (12:15)

Танкисты воссозданной 42-й мотострелковой дивизии ЮВО в Чечне приступили к занятиям по боевой подготовке

Танковые подразделения 42-й Евпаторийской Краснознаменной мотострелковой дивизии 58-й армии Южного военного округа (ЮВО) приступили к занятиям по боевой подготовке.

На полигоне Гвардеец экипажи танков Т-72Б3 выполнят стрельбу из пушки с ходу по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим боевую технику условного противника, противотанковый гранатометный расчет и артиллерийское орудие.

Средняя дальность до мишеней составит около 2000 м, дистанция ведения огня в движении — 700 м.

В ходе полевых занятий танкисты отработают такие тактические приемы, как танковые засады, атаки во фланги и тыл противника, а также ведение рейдовых действий.

Механики-водители будут совершенствовать навыки вождения бронетехники по труднопроходимой, пересеченной местности с преодолением различных препятствий.

Для создания условий, приближенных к реальной боевой обстановке, на полигоне используются более 200 статистических и динамических мишеней, различные звуковые и дымовые эффекты.

К полевым занятиям привлечено более 500 военнослужащих, задействовано более 50 единиц боевой техники. 

Справочно: 42 Евпаторийская Краснознаменная гвардейская мотострелковая дивизия Южного военного округа воссоздана в конце 2016 года на базе трех мотострелковых бригад и дислоцируется в Чеченской Республике. Подразделения соединения укомплектованы исключительно военнослужащими по контракту, прошедшими курс интенсивной общевойсковой подготовки. На вооружении дивизии имеются современные образцы вооружения— САУ «Мста-С», танки Т-72Б3, БТР-82А, а также новейшие средства радиоэлектронной борьбы и спутниковой связи.  

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Мотострелковые войска , Танки , Учения , Полигон
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