11.01.2017 (10:40)

Арктические мотострелки СФ совершенствуют навыки вождения вездеходов на пересеченной местности

В арктической бригаде Северного флота (СФ) водители вездеходов ТТМ-4902ПС-10 совершенствуют навыки преодоления препятствий на пересеченной местности.

Занятия по вождению проводятся на отдаленном полигоне сухопутных и береговых войск СФ, где в равной степени представлены особенности рельефа местности в Кольском Заполярье: редколесье, овраги, скопления валунов и тому подобные естественные преграды.

Выполнение упражнений по вождению является первым хорошим опытом для водителей в 2017 году и испытанием для машин. Тактико-технические характеристики вездеходов позволяют преодолевать все преграды в условиях низкой температуры и обильного снегопада. Глубина снежного покрова на полигоне местами достигает 2,5 м.

Вездеход ТТМ-4902ПС-10 выполнен по модульной схеме: переднее звено – энергетический модуль, в котором могут перевозиться 6 человек, включая водителя, заднее звено – трансформируемый пассажирский модуль вместимостью 10 человек, который может быть легко переоборудован под спальный, медицинский блок или командный пункт.

Температурный режим эксплуатации — от –50 до +50 градусов Цельсия. Машина оснащена предпусковым подогревателем двигателя и топлива, оборудована системой обогрева салонов.

Высокая проходимость вездехода ТТМ-4902ПС-10 в особо тяжелых дорожно-климатических условиях обеспечивается низким давлением на грунт, достаточно высокой удельной мощностью, большим дорожным просветом, использованием при повороте принципа складывания звеньев без изменения тягового усилия и скорости.

Система принудительного складывания звеньев в вертикальной плоскости расширяет возможности вездехода при преодолении различных препятствий. Высота преодолеваемого препятствия — до 1,8 м.

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