11.01.2017 (09:35)

В мотострелковых и танковых подразделениях ЗВО в Воронежской и Московской областях начались первые полевые выходы в новом году

В мотострелковых и танковых подразделениях Западного военного округа (ЗВО), дислоцированных в Воронежской и Московской областях, начались первые полевые выходы в новом году.

К выполнению задач привлечено около тысячи военнослужащих, задействовано свыше 200 единиц вооружения и военной техники.

В течение месяца военнослужащие выполнят упражнения учебных и контрольных стрельб из всех видов штатного вооружения, будут совершенствовать навыки вождения боевой техники, в том числе и по условиям соревнований «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

На заключительном этапе полевого выхода с подразделениями проведут батальонные тактические учения с боевой стрельбой.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, на полигонах задействовано более 200 различных статических и динамических мишеней, применяются новейшие модульные комплексы стрельбищного оборудования, оснащенные компьютерами и радиопередающими устройствами.

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