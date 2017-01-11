11.01.2017 (07:11)

В 2016 году с соединениями, частями и подразделениями войсковой ПВО проведено около 130 тактических учений с боевой стрельбой

Как сообщил начальник войск ПВО Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов, основные усилия боевой подготовки войсковой ПВО в минувшем учебном году были сосредоточены на организации и проведении плановой подготовки соединений, воинских частей и подразделений в соответствии с предназначением.

Всего в 2016 году проведено 129 тактических учений с боевой стрельбой. Из них 98 — с зенитными ракетными (зенитными) частями и подразделениями военных округов и Северного флота и 31 — с подразделениями Воздушно-десантных войск.

При этом более 50% соединений, воинских частей и подразделений по результатам тактических учений оценены на «хорошо» и «отлично». Общий расход ракет составил более 1000 штук, боеприпасов – более 40 тыс., ракет-мишеней – более 1000.

На учения привлекалось свыше 15 тыс. военнослужащих, было задействовано более 3,5 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники.

В ходе учений впервые апробировалось несколько инновационных подходов.

Во-первых, это использование беспилотных летательных аппаратов для создания сложной, отвечающей современным реалиям воздушной обстановки, а также осуществления контроля за действиями проверяемых соединений, воинских частей и подразделений. Для объективной оценки результатов стрельб впервые применялся комплекс «Конгломерат-1П», не имеющий аналогов в мире.

Во-вторых, при проведении тактических учений с боевой стрельбой широко использовались современные средства автоматизированного управления «Барнаул-Т», что позволило существенно сократить время на оценку обстановки и принятие решения.

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