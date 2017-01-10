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10.01.2017 (21:50)

Мотострелковое соединение ЦВО, дислоцированное в Самарской области, усилено грузовиками повышенной проходимости

В мотострелковое соединение Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированное в Самарской области, поступили 80 новых автомобилей повышенной проходимости Урал-4320-31 с колесной формулой 6×6.

Автомобили предназначены для перевозки личного состава и грузов по всем типам дорог, способны преодолеть болотистые участки, рвы, брод до 1,5 метров и канавы до 2 метров.

Соединение было сформировано в конце 2016 года. В его состав помимо мотострелковых входят также артиллерийские, разведывательные, инженерные и другие подразделения.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , ВВТ , Мотострелковые войска
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