10.01.2017 (19:55)

Модернизированные танки Т-72Б3 поступят в объединение ЗВО в Подмосковье

Партия модернизированных танков Т-72Б3 поступит на вооружение соединений и воинских частей Первой танковой армии, дислоцированной в Московской области.

Отличительными особенностями новых боевых машин в сравнении с предыдущими версиями является более мощный двигатель на 1130 лошадиных сил, улучшенный комплекс вооружения, прицеливания и управления. Так, для механика-водителя предусмотрен автомат переключения передач, цифровой дисплей и телевизионная камера заднего обзора.

Также модернизация коснулась защиты корпуса: комбинированная многослойная броня усилена бортовыми экранами с модулями динамической защиты «Реликт», навесными решетчатыми экранами, а также дополнительными модулями динамической защиты в «мягком» корпусе.

Экипажи Первой танковой армии смогут освоить новейшую боевую технику в ходе занятий по вождению и боевых стрельб, которые состоятся сразу после её прибытия в соединения и воинские части.

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