10.01.2017 (18:50)

В Западном военном округе пройдет учебно-методический сбор с инструкторами РХБ защиты

В Западном военном округе (ЗВО) пройдет учебно-методический сбор с инструкторами радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты.

С военнослужащими проведут ряд тактико-специальных занятий с выполнением нормативов на машине радиационной и химической разведки РХМ-4-01, боевой разведывательно-дозорной машине радиационно-химической БРДМ-2-2РХ и в автомобильной лаборатории АЛ-4.

Специалисты в полевых условиях будут совершенствовать навыки РХБ разведки, дегазации и дезактивации техники, преодоление зараженных участков местности, постановку подвижных и неподвижных дымовых завес.

Также военнослужащие отработают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам в условиях применения химического оружия и радиационного заражения местности.

В рамках сбора запланировано проведение около 40 часов теоретических и практических занятий.

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