10.01.2017 (18:07)

Танкисты ЮВО начали готовиться к соревнованиям по танковому биатлону

Более 200 военнослужащих танковых подразделений 49-й армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных в Ставропольском крае и на Кубани, приступили к интенсивным тренировкам в рамках подготовки к танковому биатлону.

Занятия проходят на полигонах Молькино и Николо-Александровское, где для их обеспечения задействовано более 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Механики-водители танков Т-72Б3 отрабатывают прохождение трассы повышенной сложности – с полосой препятствий в виде эскарпов, траншей, рвов, колейных мостов, косогоров и минно-взрывных заграждений.

Кроме того, экипажи выполняют упражнения стрельб штатным снарядом по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим танки и низколетящие вертолеты, на дистанции от 900 до 2200 метров.

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Конкурс профессионального мастерства «Танковый биатлон» входит в программу «Армейских международных игр–2017». Его первые отборочные этапы в соединениях и воинских частях пройдут уже весной этого года. Победители продолжат соревноваться в масштабе объединения и округа.