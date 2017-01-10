10.01.2017 (17:43)

Мотострелки российской военной базы в Армении вышли на полевые занятия

На российской военной базе, дислоцированной в Республике Армения, началась одиночная подготовка более 1000 военнослужащих мотострелковых подразделений на высокогорных полигонах Камхуд и Алагяз.

В течение месяца с ними проведут занятия в экстремальных климатических условиях на высотах от 1,5 до 2,5 тыс. метров над уровнем моря.

Полевой выход начался с проверки боевой готовности подразделений, совершения ими 30- и 100-километровых маршей на полигоны соединения по автомагистралям и пересеченной местности.

В ходе выдвижения отрабатывались вводные по отражению атак диверсионно0разведывательных групп условного противника и преодолению сложных обледенелых и скалистых участков местности.

При подготовке мотострелковых подразделений особое внимание уделяется практическим действиям военнослужащих в дневное и ночное время суток на занятиях по огневой, тактической, медицинской, специальной подготовке и вождению боевых машин.

Военнослужащим также предстоит научиться применять современные комплексы разведки, управления и связи, новейшую экипировку «Ратник» и «Пермячка».

По завершении одиночной подготовки каждый военнослужащий сдаст нормативы по основным предметам боевой подготовки, после чего начнутся занятия по слаживанию мотострелковых отделений.

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