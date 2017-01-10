10.01.2017 (17:13)

В Ленинградской области пройдет чемпионат Западного военного округа по лыжному спорту

С 11 по 14 января в Ленинградской области на базе Центрального спортивного клуба Армии пройдет чемпионат Западного военного округа (ЗВО) по лыжному спорту среди сборных команд объединений, соединений и воинских частей.

К участию в состязаниях допускаются все категории военнослужащих, имеющих уровень спортивной подготовки не ниже 3 спортивного разряда.

Старты будут проходить четыре дня. Сначала пройдет индивидуальная гонка на 10 км для мужчин, затем для женщин на 5 км. Продолжатся соревнования спринтом на 1 км и эстафетой 4 по 5 км. Общекомандное место будет определено по наибольшей сумме очков команды за три дня сосятзаний.

Победители чемпионата в личном зачете и в эстафете команд получат кубки, медали и грамоты из рук командующего войсками ЗВО генерал-полковника Андрея Картаполова.

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