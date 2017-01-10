10.01.2017 (16:38)

В Западном военном округе проходит сбор руководящего состава

Оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава Западного военного округа (ЗВО) начался сегодня в Санкт-Петербурге. В нем принимают участие командиры объединений и соединений ЗВО, офицеры штаба округа.

Мероприятие проходит под руководством начальника штаба Западного военного округа генерал-лейтенанта Виктора Астапова.

В течение четырех дней его участникам предстоит ознакомиться с новыми формами и методами подготовки войск, обсудить программы обучения личного состава, планы проведения мероприятий боевой подготовки в 2017 году.

На полигонах ЗВО в Ленинградской области для участников сбора развернуто свыше 30 учебных точек, на которых им предстоит изучить особенности подготовки всех видов Вооруженных Сил, входящих в состав ЗВО. Кроме того, в ходе занятий они ознакомятся с боевыми возможностями новейших образцов вооружения и боевой техники, поступающих в войска и силы объединения.

В мероприятии, которое носит плановый характер, принимают участие более 160 офицеров, генералов и адмиралов.

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