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10.01.2017 (16:09)

Спасатели Балтийского флота совершенствуют свою парашютную подготовку

На Балтийском флоте проходят учебно-тренировочные занятия со специалистами спасательных парашютно-десантных групп.

Спасатели авиабазы морской авиации объединения выполняют парашютные прыжки с самолета Ан-26 по сложным вводным, предполагающим десантирование с больших, средних, малых и предельно малых высот (400-200 метров), а также в сложных метеоусловиях – при ограниченной видимости и порывах ветра более 5 м/с,  зачастую с приземлением на неподготовленную площадку.

Подобные занятия проводятся не менее двух раз в месяц.

Помимо участия в поисково-спасательных операциях, спасатели флота обучают летный состав авиабазы морской авиации объединения правильному применению средств спасения и жизнеобеспечения личного состава, действиям при вынужденном покидании воздушного судна в случаях различных нештатных ситуаций.

В рамках подобных занятий в течение года лётным составом будет совершено более 150 прыжков с парашютом.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Балтийский флот , Морская авиация , Западный военный округ
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