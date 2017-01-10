10.01.2017 (15:28)

В 2016 году с артиллерийскими подразделениями российской военной базы в Абхазии проведено около 30 тактических учений

В 2016 году с артиллерийскими подразделениями российской военной базы, дислоцированной в Абхазии, было проведено около 30 тактических учений с выполнением боевых стрельб.

В ходе учений военнослужащие выполнили более 1000 огневых задач с применением 152-мм самоходных гаубиц «Акация», 122-мм реактивных систем залпового огня «Град» и 120-мм минометов «Сани». Огонь вёлся по наземным целям, имитирующим группы бронетехники и пехоты условного противника.

Тактические учения проводились на артиллерийских полях различных полигонов, в том числе Цабал и Нагвалоу в Абхазии с горно-лесистой местностью и морским побережьем и на равнинной местности полигона Прудбой в Волгоградской области.

Также в течение прошедшего года артиллеристы осваивали новые формы и способы выполнения огневых задач по поддержке мотострелков и танкистов во взаимодействии с силами и средствами авиации и ПВО.

Особое внимание уделялось совместной подготовке командиров мотострелковых подразделений и батарей по управлению огнем артиллерии в условном общевойсковом бою.

Всего за 2016 учебный год артиллеристы российской военной базы в Абхазии израсходовали около 2 тыс. снарядов и мин. Более половины боевых стрельб проводились в темное время суток.

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