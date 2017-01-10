10.01.2017 (14:41)

Летчики ЮВО в 2017 году примут участие в около 100 различных учениях

В 2017 году военные летчики Южного военного округа (ЮВО) примут участие в около 100 командно-штабных, летно-тактических, тактических и тактико-специальных учениях с применением авиационных средств поражения и боевой стрельбой на полигонах.

Основное внимание при подготовке летного состава 4-й армии ВВС и ПВО и морской авиации Черноморского флота будет уделено выполнению задач как в составе авиационных соединений, так и во взаимодействии с сухопутными войсками и корабельными группировками.

Особенностями подготовки оперативно-тактической авиации станет освоение поступающей новой (модернизированной) авиационной техники – многоцелевых истребителей Су-30 СМ, Су-34, штурмовиков Су-25М, подготовка экипажей к дозаправке топливом в воздухе и применению авиационных средств поражения на незнакомых полигонах.

Экипажи вертолетов армейской авиации отработают выполнение задач в горной местности, ночью, в сложных метеоусловиях с целью повышения эффективности авиационной поддержки войск, в том числе обеспечения действий подразделений специального назначения.

Пилоты и штурманы морской авиации ЧФ будут совершенствовать навыки поиска, обнаружения и уничтожения морских целей, а также поисково-спасательной работы над водной поверхностью вне видимости береговой черты.

На завершающем этапе подготовки, осенью текущего года, авиационные соединения и части ЮВО примут участие в командно-штабном учении под руководством командующего войсками военного округа.

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