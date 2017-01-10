10.01.2017 (14:04)

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел очередное селекторное совещание

Сегодня Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел очередное селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Обсуждались вопросы модернизации техно­логических линий акцио­нерного общества «Крас­маш», восстановления производства самолётов Ту-160 и повышения исправности стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, производства космических аппаратов «Лотос-С» и «Пион-НКС».

Кроме того, были заслушаны командующие войсками военных округов и Северного флота о приоритетных задачах на 2017 год в свете выполнения плана деятельности до 2020 года.

Открывая совещание, глава военного ведомства поблагодарил военнослужащих, решавших боевые задачи в праздники вдали от дома, тех, кто нес службу в составе дежурных смен и суточных нарядов, поздравил всех с Новым годом и Рождеством и пожелал всему личному составу Вооруженных Сил здоровья, благополучия и дальнейших успехов в благородном ратном труде.

Глава военного ведомства заявил, что в 2016 году Министерство обороны успешно реализовало планы по повышению боевых возможностей армии и флота, обеспечило заданный уровень обороноспособности страны.

«Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны отметил нашу чёткую и слаженную работу в ушедшем году и поставил приоритетные задачи на ближайшую перспективу», — напомнил генерал армии Сергей Шойгу.

Министр обороны отметил, что в текущем году необходимо продолжить сбалансировано развивать все виды и рода войск Вооружённых Сил, осваивать новые типы вооружения и техники, укреплять боевой потенциал стратегических ядерных сил.

«В этом году, в первом полугодии, если говорить точнее, мы должны подготовить, согласовать со всеми, в первую очередь, с промышленностью, с наукой следующую государственную программу вооружений на период 2018-2025 годов», — сказал глава военного ведомства и добавил, что это важнейшая задача, и на ней необходимо сосредоточить внимание тех, кто занимается составлением и подготовкой этих программ.

«Кроме того, требуется обеспечить надлежащий контроль за реализацией заданий Гособоронзаказа-2017 с тем, чтобы сохранить набранные темпы перевооружения армии и флота», — отметил глава военного ведомства.

Также генерал армии Сергей Шойгу указал на важность совершенствования системы боевой и оперативной подготовки, применения современных средств и программ обучения, использования опыта, полученного в Сирии.

«Следует поступательно развивать международное военное и военно-техни­ческое сотрудничество. Необходимо вести постоянный мониторинг военно-политической обстановки в мире и с учётом происходящих изменений вносить коррективы в планы нашей работы», — поставил задачу Министр обороны.

Перейдя непосредственно к повестке дня совещания, глава военного ведомства напомнил, что модернизация техно­логических линий акцио­нерного общества «Красмаш» ведется в рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комп­лекса на 2011—2020 годы» с целью создания перспективного ракетного комплекса стратегического назначения.

«Данный проект находится на особом контроле Министерства обороны. Исходя из этого, заслушивать будем фактически еженедельно до тех пор, пока создание этой линии не войдет в утвержденный график дальнейших работ, скорректированный в конце прошлого года», ­— сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Коснувшись следующего вопроса повестки дня, глава военного ведомства заявил, что Министерство обороны принимает все необходимые меры для успешного решения задачи восстановления производства самолётов Ту-160 и повышения исправности стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС.

«В частности, заключён госконтракт с публичным акционерным обществом «Туполев» на проведение опытно-конструкторских работ. Совместно с Минпромторгом оформлено решение о поэтапном повышении исправности и технической готовности ракетоносцев», — сообщил Министр обороны и добавил, что на совещании предстоит обсудить, как идут работы в данном направлении.

Глава военного ведомства также отметил, что создание и поддержание орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения — важная государственная задача.

«Успешность её выполнения напрямую зависит от качества работы предприятий — разработчиков и изготовителей ракетно-космической техники. Сегодня обсудим ход выполнения поручений по созданию космической системы «Лиана» с аппаратами «Лотос-С» и «Пион-НКС», — сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Прежде чем перейти к обсуждению вопросов повестки дня, Министр обороны заявил, что глава Пентагона перепутал страну, когда говорил о нулевом вкладе России в борьбу с терроризмом в Сирии.

«Вчера наблюдал выступление одного из моих коллег из дальнего зарубежья, который дал, как он сказал, «нулевую» оценку вклада России в борьбу с терроризмом в Сирии и в регионе. Можно было бы с этим согласиться, если бы мой коллега: а) не перепутал страну; б) был бы аккуратен в таких оценках», — сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что российские Воздушно-космические силы (ВКС) успешно выполнили в Сирии поставленную Президентом РФ задачу.

«Как бы тяжело и сложно не было, как бы мы не нуждались в поддержке международной коалиции, которая, на мой взгляд, сработала не просто по нолям, а в минус, к великому сожалению, мы этой поддержки не увидели, а это потребовало от нас напряжения всех наших сил, всех наших возможностей, сосредоточения там (в Сирии) серьезной группировки, как авианесущей, так и дополнительных сил ВКС, привлечения военной полиции», — пояснил Министр обороны и отметил, что все это дает свои результаты.

«Усилиями Российской Федерации, Вооруженных Сил Сирии, наших коллег и партнеров, которые присоединились к выполнению этой сложной и тяжелой миссии, удалось достичь договоренности по встрече в Астане и началу политического процесса переговоров по прекращению огня в Сирии», — заявил глава военного ведомства.

Он напомнил, что ВКС России с конца прошлого года приостановили боевые действия на территории Сирии, кроме ударов по запрещенным в РФ международным террористическим группировкам — ИГ и «Джебхат-ан-Нусра».

«Во всем остальном (в борьбе с терроризмом в Сирии) операция продолжается, и надеюсь, к ней присоединятся и другие наши коллеги — я имею в виду авиацию и силы других стран», — сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Более подробно о результатах действий ВКС России в Сирии доложил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

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