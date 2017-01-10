10.01.2017 (13:06)
На Камчатке состоялось первенство подводных сил ТОФ по плаванию
В Вилючинске в рамках новогодней спартакиады в спортивном комплексе «Океан» состоялось ежегодное первенство подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) по плаванию.
В соревнованиях участвовали сильнейшие команды управления, соединений и экипажей подводных лодок ТОФ. Всего – около 50 военнослужащих.
В программу соревнований были включены заплывы свободным стилем, брасом и эстафета на дистанции 100 м.
Особенно захватывающим стало состязание моряков-подводников в специальном прикладном виде спорта – плавании в военной форме одежды с оружием (автомат АК-74). В этом году в данном виде спорта сильнейшей стала сборная команда управления подводных сил.
В завершение соревнований состоялось торжественная церемония награждения. Все победители и призеры соревнований получили ценные призы и памятные дипломы.