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10.01.2017 (12:21)

28 конкурсов предстоящих Армейских международных игр пройдут на территории ЗВО

На полигонах Западного военного округа (ЗВО) пройдет 28 конкурсов проводимых в этом году Армейских международных игр.

Среди новых конкурсов в этом сезоне – «Военное ралли» (совершение марша на расстояние более 2000 километров экипажами колесных бронированных машин), «Соревнования экипажей беспилотных летательных аппаратов», «Армейский марафон» (с использованием полосы препятствий «Гонки героев») и соревнования инспекторов ВАИ  «Дорога безопасности».

В настоящее время во всех соединениях и воинских частях округа стартовали отборочные этапы состязаний по профессиональному мастерству.

Открытие Игр пройдет в Подмосковье в парке культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот» и на полигоне Алабино гонкой танковых экипажей в конкурсе «Танковый биатлон».

Предполагается, что в Играх  примут участие более 3000 военнослужащих.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Беспилотные летательные аппараты , Армейские международные игры , ВАИ
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