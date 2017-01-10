10.01.2017 (11:39)

В Курганской области заработает информационная система «Оборонлес»

Соглашение об использовании системы мониторинга лесов «Оборонлес» подписано в декабре 2016 года между Управлением лесного хозяйства Минобороны России и департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Программа призвана уменьшить затраты и увеличить эффективность управления лесным хозяйством.

По словам советника начальника Управления лесного хозяйства Минобороны России Ивана Петрова, система «Оборонлес» позволяет автоматизировать ключевые процессы управления лесным хозяйством, а также обеспечить космический мониторинг и видеомониторинг территорий, покрытых лесом.

«АИС «Оборонлес» получает данные по пожарам из информационной системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства (ИСДМ-Рослесхоз) и Научного центра оперативного мониторинга Земли АО «Российские космические системы». Система постоянно развивается. Так, на прошлой неделе мы запустили внутреннюю видеоконференцсвязь. Она доступна всем пользователям АИС «Оборонлес». Немаловажным моментом является и тот факт, что доступ к системе для органов исполнительной власти предоставляется бесплатно», – пояснил Иван Петров.

Уже сейчас система позволяет получать оперативную и объективную информацию о состоянии лесов Минобороны России.

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