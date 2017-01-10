10.01.2017 (11:13)

В Ракетных войсках стратегического назначения в 2017 году будет проведено более 150 учений

В 2017 году в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) будет проведено более 150 командно-штабных, тактических и специальных учений, в том числе с привлечением межвидовых взаимодействующих сил и средств. Количество мероприятий боевой подготовки в наступившем году по сравнению с 2016 годом увеличится на 50%.

РВСН планируют добиться повышения показателей полевой выучки личного состава ракетных полков, воинских частей, подразделений охраны и совершенствования тактической и тактико-специальной подготовки за счет увеличения продолжительности мероприятий.

В каждом периоде обучения будут отработаны режимы несения боевого дежурства в высших степенях боевой готовности более чем 40 ракетных полков и частей обеспечения и охраны.

Также в 2017 году планируется провести более 10 пусков межконтинентальных баллистических ракет, предусматривающих проведение летных испытаний перспективных образцов вооружения.

В наступившем году будет продолжена работа, направленная на повышение выучки личного состава, усложнение требований к уровню подготовки всех категорий военнослужащих, максимальное приближение боевой учебы к условиям ведения современного боя, освоение новых образцов вооружения.

Кроме того, в 2017 году в РВСН продолжится практика внезапных проверок состояния боевой готовности.

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