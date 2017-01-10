10.01.2017 (09:30)

В 2017 году Тихоокеанский флот получит в свой состав многоцелевой сторожевой корабль

Как сообщили в штабе Тихоокеанского флота (ТОФ), корабль ближней морской зоны действий корвет «Совершенный» войдет в состав сил Тихоокеанского флота в первой половине 2017 года.

В настоящее время корабль проходит испытания под контролем военных специалистов Тихоокеанского флота по вооружению, связи, противовоздушной обороне, радиоэлектронной борьбе, в других областях.

Корвет проекта 20380 — многоцелевой сторожевой корабль ближней морской зоны действия с управляемым ракетным оружием, предназначенный для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также артиллерийской поддержки морского десанта.

Длина корвета более ста метров, водоизмещение 2220 тонн. Корвет способен совершать походы дальностью в четыре тысячи миль. Вооружение — ракеты противокорабельного комплекса «Уран» и зенитного ракетного комплекса «Редут», торпеды и мощный арсенал радиолокационного и радиоэлектронного оборудования, крупнокалиберные пулеметные и гранатометные установки.

На корме устроена вертолетная площадка с ангаром для базирования вертолета Ка-27 в противолодочном варианте.

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