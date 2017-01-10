10.01.2017 (05:02)

В 2016 году более 600 кубанских казачек изъявили желание проходить военную службу по контракту в воинских частях ЮВО

В 2016 году более 600 представительниц прекрасного пола из Краснодарского края обратились в пункт отбора граждан на военную службу по контракту и изъявили желание проходить её в соединениях и частях, дислоцированных на территории Южного военного округа (ЮВО).

К примеру, в 2013 году данным пунктом отбора было зафиксировано всего около 70 подобных обращений. Также следует отметить, что в текущем году уровень образования среди женщин-кандидатов на заключение контракта с Министерством обороны вырос в 1,5 раза.

Для кандидаток существует возможность выбора воинских должностей рядового и сержантского состава в соединениях и воинских частях общевойсковых армий ЮВО, Черноморского флота (ЧФ), Каспийской флотилии (КФл), и 4-го командования ВВС и ПВО.

Высокий интерес к военной службе обуславливается растущим престижем Вооруженных Сил РФ, повышением денежного содержания, социальными гарантиями, возможностью получения образования на льготных условиях, а также обеспечения постоянным жильем по программе накопительно-ипотечного кредитования.

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