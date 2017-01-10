10.01.2017 (01:16)

С военнослужащими дивизии ПВО и авиачастей ВВО в Забайкалье проведена совместная командно-штабная тренировка

В Восточном военном округе (ВВО) проведена командно-штабная тренировка по управлению противовоздушной обороной (ПВО) и авиацией. В ней приняли участие дивизия ПВО, зенитное ракетное соединение и авиационные части, дислоцированные в Забайкальском крае.

В ходе тренировки были отработаны действия подразделений по охране воздушного пространства с четырёх командных пунктов, а также по пресечению нарушений воздушных границ Российской Федерации. Экипажи самолётов и вертолётов выполнили специальные задачи по разведке и уничтожению воздушных целей условного противника, преодолению и подавлению средств ПВО.

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